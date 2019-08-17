Пункт пропуску у Станиці знову працює за звичайним графіком

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відсьогодні працює з 6.00 до 20.00.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Час роботи КПВВ "Станиця Луганська" відновлено з 06.00 до 20.00", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, з 4 по 10 серпня КПВВ "Станиця Луганська" працював до 18.00, а громадян, які прямують на тимчасово окуповану територію України, пропускав до 17:30.

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За інформацією пресцентру ООС, зміни в графіку роботи українського КПВВ були пов'язані з тим, що "окупаційні збройні формування РФ з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території, біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18.00".