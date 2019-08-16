Між КПВВ у Станиці та зруйнованим мостом запустили електрокар

Обіцяний на вчорашньому брифінгу головою Луганської облдержадміністрації Віталієм Комарницьким гольф-кар вже сьогодні розпочав регулярний рух від контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській до зруйнованого мосту через Сіверський Донець і назад.

Про це сам Комарницький повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«На найкоротшому, але найважливішому «маршруті миру» - 800 метрів між мостом та КПВВ «Станиця Луганська» почав курсувати перший електрокар. Це ще один проект щодо поліпшення умов перетинання громадянами «лінії розмежування», реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісаріату ООН у справах біженців ООН у м. Сєвєродонецьк», - написав голова Луганської ОДА.

За його словами, використання на цьому маршруті великого автобуса є досить проблематичним з точки зору безпеки людей та технічного обслуговування, тому заміна його на більш маневрові, зручні та економічні гольф-кари - це оптимальне рішення проблеми. Але, поки що, це – перспектива, зазначає Комарницький.

«Представники Управління Верховного комісара у справах біженців ООН краще за інших це розуміють. Адже, вони працюють по обидва боки лінії розмежування. Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено по облаштуванню КПВВ: від будівництва навісів, під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. І, безумовно, за придбаний гольф-кар», - додав очільник Луганської області.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький поінформував на брифінгу, що партнери з ПРООН привезли і вже протестували електрокар, який працюватиме як доповнення до вже діючого автобусного маршруту від КПВВ у Станиці Луганській до мосту.

Учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО — покриття та огородження.

31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.