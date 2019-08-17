У Києві відкрили виставку до річниці Іловайської трагедії
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомила старший науковий співробітник Національному музеї історії України Аліна Понипаляк, експозиція покликана привернути увагу суспільства до теми війни, яка триває в країні, і про яку все менше згадують у повсякденному житті.
“Спостерігається тенденція, що ми забуваємо та мало говоримо про те, що війна йде на Сході України, що все відбувається ось і зараз. І цей виставково-освітній проєкт нагадує про це”, - наголосила Понипаляк.Виставка "Блокпост памяті. Іловайськ. Мужні серцем" / Фото: Ірина Олешко, Укрінформ
Експозиція включає 45 комплексів про військовослужбовців, які загинули під час іловайських подій. “Центральним експонатом виставки є 14 телефонів загиблих, які були знайдені на полі бою під Іловайськом. Емоційні вони тим, що російська армія, коли заходила туди, то, знаходячи ці телефони, які раптово телефонували, вони піднімали слухавки і відповідали матерям, які не знали що їхні діти загинули: “Мати, ти тепер свого сина ніколи не поховаєш, я його особисто вбив”, - розповіла співробітник музею.
Вона поінформувала, що за інформацією волонтерів, які займались евакуацією з-під Іловайська, в боях з 7 до 31 серпня 2014 року вважаються загиблими 368 українських бійців, 18 - офіційно безвісти зниклими.
Іншим центральним експонатом виставки є рештки землі з плавленим алюмінієм, знайдені біля Іловайська. “Настільки були гарячі бої, що сама техніка не витримувала їх, плавилась. Це знято волонтерами 3 вересня 14 року, які займались ідентифікацією бійців”, - розповіла Понипаляк.
Водночас в експозиції є не лише речі бійців з Іловайського котла, але й нещодавно загиблих захисників. Зокрема, тут можна побачити речі морпіха 36 бригади Олександра Ляшка, який загинув влітку 2019 року. “Ми можемо побачити кров на речах. Загинув Олександр 19 червня 2019 року”, - розповіла Понипаляк, додавши, що кожна вітрина про того чи іншого бійця - це трагічна історія для людини, яка пройшла “Іловайський котел”.
В експозиції можна побачити “Прапор Нескорених”, з яким українські військові виходили з котла. На думку Понипаляк, дуже важливо розповідати суспільству, а особливо школярам про те, що українська армія продемонструвала нечувану мужність. “Ми звикли показувати Іловайськ як велику трагедію, але ми не говоримо про те, що навіть в умовах оточення наша армія чинила великий супротив російській армії. Це не було ганебне оточення, як це було в “Уманському котлі” під час Другої світової війни, навпаки українська армія показала свою дієздатність та великий патріотизм” - наголосила Понипаляк.
Виставка триватиме до 31 жовтня.