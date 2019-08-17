У Києві відкрили виставку до річниці Іловайської трагедії

У Національному музеї історії України відкрили виставку, присвячену подіям російсько-української війни під Іловайськом у серпні-вересні 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомила старший науковий співробітник Національному музеї історії України Аліна Понипаляк, експозиція покликана привернути увагу суспільства до теми війни, яка триває в країні, і про яку все менше згадують у повсякденному житті.

“Спостерігається тенденція, що ми забуваємо та мало говоримо про те, що війна йде на Сході України, що все відбувається ось і зараз. І цей виставково-освітній проєкт нагадує про це”, - наголосила Понипаляк.

Виставка "Блокпост памяті. Іловайськ. Мужні серцем" / Фото: Ірина Олешко, Укрінформ

Експозиція включає 45 комплексів про військовослужбовців, які загинули під час іловайських подій. “Центральним експонатом виставки є 14 телефонів загиблих, які були знайдені на полі бою під Іловайськом. Емоційні вони тим, що російська армія, коли заходила туди, то, знаходячи ці телефони, які раптово телефонували, вони піднімали слухавки і відповідали матерям, які не знали що їхні діти загинули: “Мати, ти тепер свого сина ніколи не поховаєш, я його особисто вбив”, - розповіла співробітник музею.

Вона поінформувала, що за інформацією волонтерів, які займались евакуацією з-під Іловайська, в боях з 7 до 31 серпня 2014 року вважаються загиблими 368 українських бійців, 18 - офіційно безвісти зниклими.

Іншим центральним експонатом виставки є рештки землі з плавленим алюмінієм, знайдені біля Іловайська. “Настільки були гарячі бої, що сама техніка не витримувала їх, плавилась. Це знято волонтерами 3 вересня 14 року, які займались ідентифікацією бійців”, - розповіла Понипаляк.

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Водночас в експозиції є не лише речі бійців з Іловайського котла, але й нещодавно загиблих захисників. Зокрема, тут можна побачити речі морпіха 36 бригади Олександра Ляшка, який загинув влітку 2019 року. “Ми можемо побачити кров на речах. Загинув Олександр 19 червня 2019 року”, - розповіла Понипаляк, додавши, що кожна вітрина про того чи іншого бійця - це трагічна історія для людини, яка пройшла “Іловайський котел”.

В експозиції можна побачити “Прапор Нескорених”, з яким українські військові виходили з котла. На думку Понипаляк, дуже важливо розповідати суспільству, а особливо школярам про те, що українська армія продемонструвала нечувану мужність. “Ми звикли показувати Іловайськ як велику трагедію, але ми не говоримо про те, що навіть в умовах оточення наша армія чинила великий супротив російській армії. Це не було ганебне оточення, як це було в “Уманському котлі” під час Другої світової війни, навпаки українська армія показала свою дієздатність та великий патріотизм” - наголосила Понипаляк.

Виставка триватиме до 31 жовтня.