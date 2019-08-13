У столичних кінотеатрах безкоштовно покажуть документальний фільм про Іловайськ

У шести кінотеатрах Києва пройдуть прем'єрні покази документального фільма "Іловайськ. Лицарі неба".

Про це у Facebook повідомило Міністерство у справах ветеранів.

"Не пропустіть! 30 та 31 серпня в шести кінотеатрах Києва - "Київська Русь", "Флоренція", "Факел", "Дніпро", "Ліра", "Імені. Т. Шевченка" відбудеться прем'єра документального фільму "Іловайськ. Лицарі неба”", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фільм базується на інтерв’ю з рідними, друзями і побратимами полеглих героїв, а також на архівних матеріалах.

"Це спроба зрозуміти, чому сталася ця трагедія, чи можна було б її уникнути, а також розповідь про тих, хто віддав своє життя за свободу України", - відмітили у відомстві.

Поінформовано, що вхід на покази стрічки вільний.