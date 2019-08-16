У пунктах пропуску на Донбасі в чергах — 190 авто

У п’ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 190 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 0/40; “Новотроїцьке” – 10/50; “Гнутове” – 10/20”, - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло 46,7 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів.

У відомстві також нагадали, що КПВВ “Станиця Луганська” функціонує за скороченим режимом — до 18.00.

Фото: dpsu.gov.ua