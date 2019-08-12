У КПВВ на лінії розмежування в чергах – 240 авто

У понеділок зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування у районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 240 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/50; “Мар’їнка” – 0/50; “Новотроїцьке” – 30/40; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

За даними прикордонників минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ пропустили 35,8 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.

Фото: dpsu.gov.ua