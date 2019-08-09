У пунктах пропуску на Донбасі у чергах - 220 авто

У п`ятницю зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 220 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/50; “Мар’їнка” – 0/50; “Новотроїцьке” – 10/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пасажиро-транспортний потік минулої доби мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 42 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.