Президент звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби

Президент звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Державної прикордонної служби України.

Відповідні Укази оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Указом №582/2019 Президент звільнив Юрія Греська з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, а Указом №583/2019 - Артура Пімєнова з посади заступника голови Державної прикордонної служби України.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 червня призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби України.

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