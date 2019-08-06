Президент звільнив двох заступників голови Держприкордонслужби
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Державної прикордонної служби України.
Відповідні Укази оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, Указом №582/2019 Президент звільнив Юрія Греська з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, а Указом №583/2019 - Артура Пімєнова з посади заступника голови Державної прикордонної служби України.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 червня призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби України.