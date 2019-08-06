Рада збереться на перше засідання 3 вересня - Герус

Представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 3 вересня, після чого розпочнуться переговори про кадрові призначення.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 6 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Парламент збереться 3 вересня і, відповідно, після 3 вересня будуть призначення - ті або інші. На сьогоднішній день ми зайняті іншою роботою. Краще займатися чимось корисним, аніж вести перемовини про майбутні призначення", - сказав Герус.