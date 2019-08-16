ОБСЄ знову виявила "Гради" на окупованому Донбасі, тепер на Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала 14 серпня 4 реактивні системи залпового вогню "Град" біля н. п. Новоамвросіївське на окупованій Донеччині, які були розміщені в порушення Мінських домовленостей.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 14 серпня 2019 року.

"14 серпня СММ зафіксувала 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) біля н. п. Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька)", - йдеться у звіті у розділі "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

Як відомо, 12 серпня СММ ОБСЄ знову зафіксувала 8 реактивних систем залпового вогню "Град" біля н.п. Садовий на окупованій Луганщині.

Раніше 10 серпня безпілотник Місії виявив 7 "Градів" на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська), а також 22 "Гради" поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

В опублікованому у середу звіті також повідомляється, що 12 серпня БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) та 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика», 122 мм) неподалік від н. п. Біле (22 км на захід від Луганська). Крім того, 13 серпня безпілотник зафіксував 2 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) поблизу залізничної станції в н. п. Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька). Все це озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Поруч з цим, на окупованому Донбасі було виявлено бронетехніку, розміщену за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

"11 серпня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено наявність: 22 танків на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) та 5 танків на полігоні біля н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська). 14 серпня БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 7 танків (невстановленого типу), що заїжджали на полігон поблизу Круглика", - йдеться у звіті.