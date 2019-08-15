Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу тринадцять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів: неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм; в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.