Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів: неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм; в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.