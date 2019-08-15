На Харківщині для деокупації Донбасу готують 450 поліцейських

На Харківщині за участю радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка і представників обласного главку поліції відбулося обговорення стану підготовчої роботи до деокупації Донбасу.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Харківські поліцейські доповіли про стан виконання планів МВС, Національної поліції та ГУНП в Харківській області щодо відновлення публічної безпеки та громадського порядку у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник харківської поліції Валерій Сокуренко, наразі сформовано резерв з 450 досвідчених працівників різних служб та підрозділів ГУНП в Харківській області, які навчаються за спеціально розробленою програмою.

«Співробітники проходять комплексні тренування з тактичної та психологічної підготовки спільно з колегами з Донецької та Луганської областей, беруть участь у семінарах з вивчення вибухонебезпечних ситуацій», - зазначив Сокуренко.

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Головна мета заходів – забезпечення надійного захисту прав та свобод населення тимчасово окупованих територій.

У свою чергу Варченко підкреслив, що звільнення окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим залишається пріоритетним завданням нашої правоохоронної системи.