Поліцейські пройшли навчання від інструкторів американського SWAT

Поліцейські взводу тактичної підтримки патрульної поліції Києва та інших підрозділів пройшли навчання з американськими інструкторами спецпідрозділу поліції SWAT з міста Х‘юстона, США.

Про це інформує Патрульна поліція України у Facebook.

"Тактика дій ззовні та всередині приміщення, вправи з вогневої підготовки та практичні сценарії – такими насиченими видалися два тижні навчання від американських колег для поліцейських взводу тактичної підтримки патрульної поліції Києва та інших підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поліцейські освоювали тактику дій на невідомих об'єктах, зачистки приміщень, штурму транспортних засобів, дій в групах, тактичну медицину та планування спецоперацій.

"Заняття проводили американські інструктори спецпідрозділу SWAT з міста Х‘юстона (штату Техас, США), які мають 12-річний досвід проведення спеціальних операцій різного ступеня складності та багаторічний інструкторський досвід: Джессі Сі, Джек Захарая, Кевін Арнц та Річард Кент", - уточнили у поліції.

Так, іноземні інструктори вже тривалий час передають отримані знання поліцейським багатьох країн.

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Уточнюється, що отримані теоретичні знання учасники відпрацьовували на практиці; умови — максимально наближені до реальних.

Завершальним етапом курсу став іспит та демонстрація здобутих навичок.

"Ці навчання стали можливими завдяки нашим партнерам – Посольству США в Україні ", - додали у патрульній поліції.

Фото: Facebook патрульної поліції України