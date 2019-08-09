Поліція підготувала майже 800 копів для деокупації Донбасу

"За спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу.

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Уточнюється, що було розроблено розрахунок сил та засобів, які нестимуть службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення, та їх необхідного забезпечення – екіпіровка, транспорт, техніка, зв'язок тощо.

У деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції. Головним завданням поліцейських буде гарантування безпеки громадян та публічного порядк