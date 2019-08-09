Поліція підготувала майже 800 копів для деокупації Донбасу

Поліція підготувала майже 800 копів для деокупації Донбасу

Укрінформ
За спеціальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні для відновлення суверенітету на території ОРДЛО.

"За спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу.

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Уточнюється, що було розроблено розрахунок сил та засобів, які нестимуть службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення, та їх необхідного забезпечення – екіпіровка, транспорт, техніка, зв'язок тощо.

У деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції. Головним завданням поліцейських буде гарантування безпеки громадян та публічного порядк

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