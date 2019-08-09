На Донеччині ремонтують найбільш аварійну ділянку Другого водогону

На Донеччині ремонтують найбільш аварійну ділянку Другого водогону

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Укрінформ
На Донеччині розпочали роботи із заміни Другого донецького водогону, що допоможе вирішити найгострішу проблему регіону - безперебійного водопостачання.

Про це 9 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Зробили ще один крок до вирішення найгострішої проблеми Донеччини - безперебійного водопостачання. Розпочали роботи із заміни Другого донецького водогону (ДДВ)», - написав Кириленко.

За його словами, поки що йде заміна невеликої ділянки водогону - довжиною пів кілометра, але найбільш аварійної, саме вона з 2016 року часто ставала причиною відсутності води у Слов’янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Торецьку.

Кириленко пояснив, що пілотний проєкт щодо заміни 530 метрів магістрального водогону діаметром 1400 мм реалізує UNICEF у співпраці з Донецькою обласною державною адміністрацією і компанією «Вода Донбасу».

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«Вдячний Фонду за допомогу у вирішенні вкрай важливої для області проблеми. Крім того, реалізація цього «пілоту» дасть нам можливість точно оцінити, скільки часу потрібно буде на повну заміну необхідних 20 км водогону - цей пункт є одним з основних у обласній програмі «Вода Донеччини», - зазначив керівник регіону. Він додав, що на сьогоднішній день вже є проєктно-конструкторська документація (ПКД) на заміну 8 км Другого донецького водогону, і є сподівання, що міжнародні партнери підтримають і наступні проєкти, спрямовані на забезпечення водою жителів Донецької області.

Фото: Олександр Куць, Фейсбук

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