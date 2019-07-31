На Донеччині відновили 140 будинків, пошкоджених окупантами РФ

У прифронтовій зоні Донецької області з початку 2019 року обласним коштом відновили 140 приватних будинків, з початку відновлювальних робіт (серпня 2017-го) роботи завершили на 1087 об’єктах.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Відновлюємо житло у прифронтовій зоні - Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці, Торецьку, Зайцевому, Лебединському, Бердянському, Сопиному, Чермалику, Гранітному, Миколаївці, Новолуганському... З початку року обласним коштом відновили 140 одиниць житла, з початку відновлювальних робіт (серпня 2017-го) роботи завершили на 1087 об’єктах», - написав очільник області.

Він уточнив, що кошти на придбання будівельних матеріалів виділяють з обласного бюджету, з регіонального матеріального резерву, відновлювальні роботи проводять бригади ДСНС.

«Вдячний рятувальникам за роботу, адже вони працюють у небезпечних зонах, де відмовляються працювати цивільні будівельники», - написав Кириленко.

Також він додав, що суттєву допомогу у відновленні приватного житла, яке постраждало внаслідок бойових дій, надають міжнародні організації (зокрема, Червоний Хрест, Адра, “Людина в біді”, Норвезька рада у справах біженців). За їхньої фінансової підтримки вдалося відновити 2492 приватні будинки.