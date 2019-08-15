Окупанти обстріляли із забороненої зброї два населені пункти - СЦКК

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 14 серпня обстріляли населені пункти Новолуганське та Зайцеве із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє у четвер у Facebook українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що, незважаючи на Мінські домовленості та режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації підступно 14 серпня, в період з 18:56 год. до 19:40 год. здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме міномети 120-го калібру. Загалом противник випустив 9 мін. Встановлено, що вогонь окупанти вели з окупованого Байрака", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними української сторони СЦКК, 14 серпня, близько 19-ї години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши сім мін 120-го та дві міни 82-го калібру, а також автоматичного гранатомета, що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей.

Фото: Донецька ОДА