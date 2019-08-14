У пунктах пропуску на Донбасі у чергах застрягли 240 авто

У середу зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 240 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/50; “Мар’їнка” – 0/70; “Новотроїцьке” – 20/40; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні вранці усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. КПВВ “Станиця Луганська” функціонує за скороченим режимом роботи -до 18.00.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо збільшеним. Загалом через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.