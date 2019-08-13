Пункт пропуску у Станиці знову працює за скороченим графіком

У пункті пропуску “Станиця-Луганська” знову ввели скорочений режим роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“За інформацією української сторони СЦКК, з боку тимчасово окупованої території Луганщини тривають заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Відповідно до рішення командувача Об’єднаних сил та з метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, з учорашнього дня режим роботи КПВВ “Станиця-Луганська" було змінено – контрольний пункт функціонуватиме щоденно з 6.00 до 18.00”, - йдеться у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок