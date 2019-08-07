Окупанти й далі мінують Донбас - розвідка

Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це поінформував на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.

Також окупантами встановлюються морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області, додав він.