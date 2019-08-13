Суд переніс розгляд справи про скасування нової системи харчування ЗСУ на 4 вересня

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Альона Мазур перенесла на 4 вересня засідання у справі про скасування наказу Міноборони, яким передбачався перехід військових частин ЗСУ на нову систему харчування до кінця 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як пояснила суддя, засідання перенесено у зв'язку з тим, що позивач має ознайомитись з матеріалами, долученими до справи Міністерством оборони. Зокрема, йдеться про лист Державної регуляторної служби.

Як зазначалось під час судового засідання, позивач — ФОП Богдан Алла — звернулась до суду через неналежну, на її думку, процедуру підписання наказу Міністерства оборони №90 від 04.03.2019 року "Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році".

Засідання суду/ Фото: Олена Худякова

“Позивач оскаржив наказ №90, який, на його думку, має ознаки регуляторного характеру. Міноборони не погоджується з даним твердженням та наголошує, що зазначений наказ має виключно організаційно-розпорядчий характер та направлений на врегулювання відносин виключно в структурі Міністерства оборони України та ЗСУ”, - заявив за підсумками судового засідання представник Юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко.

Він нагадав, що ФОП Богдан Алла з Луцька брала участь в тендерних процедурах Міноборони, однак їй було відмовлено у зв'язку з невідповідністю документів зазначеним вимогам замовника. “Ні Антимонопольний комітет України, ні господарські суди не підтвердили правоту позиції позивача щодо належного та повного оформлення документів”, - повідомив Гордієнко. Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи є судовий позов Богдан помстою за відмову брати участь в тендері.

Гордієнко також повідомив, що Міноборони долучило до справи відповідь Державної регуляторної служби, яка фактично підтверджує, що процедура підписання наказу не була порушена і погоджувати текст документа з регуляторною службою не було потреби, на чому наполягає позивачка.

“Державна регуляторна служба, як державний орган, надав висновок, в якому зазначено, що зазначений регуляторно-правовий акт (наказ №90 - ред.) не містить ознак регуляторного акту, тобто ніяким чином не врегульовує взаємовідносини між господарюючими суб'єктами та Міноборони”, - підкреслив Гордієнко.

Представники Міноборони також зазначили, що станом на сьогодні понад 70 військових частин ЗСУ вже переведені на нову систему харчування і жодні аналогічні накази Міноборони не були предметом спору в судах.

Нині ж понад 200 військових частин, які мали за графіком також перейти на нову систему харчування, вимушені харчуватись за старою системою аутсорсингу, допоки триває даний спір.

Як повідомляв Укрінформ, фізична особа-підприємець Алла Богдан із Луцька, яка брала участь в тендерах Міноборони та блокувала торги через скарги до Антимонопольного комітету стосовно змісту тендерної документації, звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про те, що наказ № 90 містить ознаки регуляторного акту та регулює адміністративні відносини між Міноборони, як органом державної влади, та господарюючими суб'єктами. Відповідно, він має бути скасований, оскільки прийнятий з порушенням процедури, прописаної для регуляторних актів.

Суд ухвалив рішення зупинити дію наказу Міністерства оборони України №90 від 04.03.2019 року "Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році" до винесення ухвали суду.

За інформацією керівника реформи харчування Проєктного офісу реформ Міноборони Діани Петрені, наразі скасовані усі торги Міноборони, а не лише ті, в яких брала участь ФОП Богдан Алла. Крім того, зруйновані графіки переходу військових частин на нову систему харчування, що унеможливлює завершити перехід вчасно.