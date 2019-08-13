Спецслужби РФ намагаються вербувати українських військових через соцмережі - СБУ

“Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих “МГБ Д/ЛНР” українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу ЗСУ, який проходить службу в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як встановлено, через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила та підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих відносин дізналась про його службу в ЗСУ. Після чого намагалась отримати від офіцера інформацію військового та суспільно-політичного характеру.

“Під час листування вона запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи “матеріальні переваги співробітництва зі спецслужбами Росії”. Жінка наголосила, що у разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд до РФ з можливістю отримання житла”, - йдеться у повідомленні.

Після отримання “пропозиції” військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування.

Служба безпеки України звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути пильними. У разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб наполегливо рекомендуємо звертатись до органів СБУ.

У СБУ наголошують, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Фото: ​ssu.gov.ua