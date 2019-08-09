Майже 60% фондів Міноборони вже готові до зими

У Міністерстві оборони України тривають заходи з підготовки казармено-житлового фонду, комунальних споруд до зимового періоду експлуатації. Наразі їх готовність становить майже 60%

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, повідомили Укрінформу у пресслужбі Міноборони.

“Готовність фондів вже становить 58,7 %, відповідні заходи здійснюються планово”, – зазначив заступник міністра.

Під час брифінгу Шевчук також поінформував про затвердження міністром оборони України Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил на 2020— 2022 роки. За його словами, оборонне відомство під час підготовки проєкту Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки визначило три пріоритети.

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“Перший — забезпечення своєчасного та повного соціального захисту військовослужбовців, комплектування посад професійними військовими та виплату їм гідного грошового забезпечення. Другий — оснащення військ сучасними зразками озброєння та військової техніки, у тому числі на виконання доручення Президента України щодо розробки високоточного ракетного озброєння та розвитку морської складової. Третій — матеріально-технічне забезпечення військ, у першу чергу операції Об’єднаних сил”, — повідомив Шевчук.