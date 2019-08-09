З початку року армії доставили понад 800 одиниць нової зброї
Укрінформ
З початку 2019 року у війська доставили понад 800 одиниць нового і модернізованого озброєння та військової техніки.
Про це сказав заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України, повідомили Укрінформу у пресслужбі МОУ.
"Силами і засобами ремонтних органів Збройних сил України у поточному році відремонтовано понад 2 тисячі одиниць озброєння та військової техніки”, - сказав Шевчук, говорячи про укомплектованість ЗСУ основними видами озброєння та військової техніки.