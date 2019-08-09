Штаб ООС: Україна не причетна до обстрілів Горлівки

“У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в окупованій Горлівці. Зокрема, ввечері 5 серпня пошкоджень зазнала будівля школи за адресою: вулиця Черняховського, 30. Цього ж дня спостерігачі зафіксували незначні пошкодження житлових будинків за адресами: Старобельська, 11, Баха, 4 та Тушинська, 18/2. За оцінкою спостерігачів, всі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку. Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до даних обстрілів не причетні”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики озброєння, з якого здійснювався обстріл, в СЦКК стверджують, що характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів українськими військовими. Крім того, за даними української сторони СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали. “Варто також відмітити, що запит на введення режиму «тиша», від СММ ОБСЄ, не надходив”, - наголошують у штабі ООС.

У пресслужбі запевнили, що українські захисники й надалі продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню та виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.