Окупанти 9 разів за добу порушили "режим тиші" на Донбасі

За добу 8 серпня окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецького, Широкиного, Новогригорівки та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» — один обстріл неподалік Новолуганського.

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Серед українських військових ніхто не постраждав.

Фото: ООС