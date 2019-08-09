Окупанти 9 разів за добу порушили "режим тиші" на Донбасі
Укрінформ
За добу 8 серпня окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували 8 обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Верхньоторецького, Широкиного, Новогригорівки та Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» — один обстріл неподалік Новолуганського.
Серед українських військових ніхто не постраждав.
Фото: ООС