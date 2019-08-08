До кінця року ЗСУ відмовляться від радянських радіостанцій на бронетехніці

До кінця 2019 року Збройні сили України повністю відмовляться від використання застарілих радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

Про це на брифінгу заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз продовжується переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці”, - сказав Рапко, розповідаючи про здобутки в реформуванні Військ зв'язку.

Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС: за його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".

Рапко поінформував, що цьогоріч завершилось будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку у Збройних силах. “До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекома, від Київстара, ЮМС, Лайфа, Інтертелекома, - вона буде залежати лише від нас самих”, - зауважив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

За його словами, наразі на 30% замінені шасі засобів доставки пошти служб фельд'єгерсько-поштового зв'язку на нові бойові броньовані машини. Крім того, лінійні частини зв'язку, завдання яких полягає у тому, аби покрити всю Україну військовим стабільним радіозв'язком, завершується переоснащення новими цифровими радіорелейними засобами, що дасть змогу від Києва до Донецька та Одеси будувати військові лінії зв'язку і не спиратись на послуги операторів різних форм власності.

Начальник Військ зв'язку також повідомив, що в Україні розпочалося виробництво вітчизняного кабелю зв'язку, який з 2020 року будуть використовувати у ЗСУ. Водночас він наголосив, що темпи переоснащення зв'язківців залежать від своєчасності фінансування та спроможностей виробників.

Як він запевнив, система зв'язку ЗСУ готова до будь-якого впливу, має можливість, сили і засоби, аби забезпечити надійне управління в будь-яких непередбачуваних випадках.

Рапко нагадав, що в контексті реформи системи управління ЗСУ завершується трансформація військ зв'язку відповідно до вимог і принципів НАТО. Це означає, що з наступного року Війська зв'язку Збройних сил України мають бути сумісними за протоколами, правилами опрацювання документів тощо зі всіма країнами-членами НАТО та сучасними передовими країнами світу.