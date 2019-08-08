До кінця року ЗСУ відмовляться від радянських радіостанцій на бронетехніці

До кінця року ЗСУ відмовляться від радянських радіостанцій на бронетехніці

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Укрінформ
До кінця 2019 року Збройні сили України повністю відмовляться від використання застарілих радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

Про це на брифінгу заявив начальник Військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз продовжується переоснащення броньованої бойової техніки на сучасні засоби радіозв'язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці”, - сказав Рапко, розповідаючи про здобутки в реформуванні Військ зв'язку.

Як один із головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв'язку в районі проведення ООС: за його словами, вона "на порядок вища, ніж це було у 2014-2016 роках".

Рапко поінформував, що цьогоріч завершилось будівництво стаціонарної системи супутникового зв'язку у Збройних силах. “До кінця року також буде побудовано польову компоненту системи зв'язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв'язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекома, від Київстара, ЮМС, Лайфа, Інтертелекома, - вона буде залежати лише від нас самих”, - зауважив начальник Військ зв'язку ЗСУ.

За його словами, наразі на 30% замінені шасі засобів доставки пошти служб фельд'єгерсько-поштового зв'язку на нові бойові броньовані машини. Крім того, лінійні частини зв'язку, завдання яких полягає у тому, аби покрити всю Україну військовим стабільним радіозв'язком, завершується переоснащення новими цифровими радіорелейними засобами, що дасть змогу від Києва до Донецька та Одеси будувати військові лінії зв'язку і не спиратись на послуги операторів різних форм власності.

Начальник Військ зв'язку також повідомив, що в Україні розпочалося виробництво вітчизняного кабелю зв'язку, який з 2020 року будуть використовувати у ЗСУ. Водночас він наголосив, що темпи переоснащення зв'язківців залежать від своєчасності фінансування та спроможностей виробників.

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Як він запевнив, система зв'язку ЗСУ готова до будь-якого впливу, має можливість, сили і засоби, аби забезпечити надійне управління в будь-яких непередбачуваних випадках.

Рапко нагадав, що в контексті реформи системи управління ЗСУ завершується трансформація військ зв'язку відповідно до вимог і принципів НАТО. Це означає, що з наступного року Війська зв'язку Збройних сил України мають бути сумісними за протоколами, правилами опрацювання документів тощо зі всіма країнами-членами НАТО та сучасними передовими країнами світу.

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