Керівництво ЗСУ привітало військових зв'язківців з професійним святом

Міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак привітали військових зв'язківців з професійним святом.

Їхні вітання розміщено у Facebook.

“Війська зв’язку є невід’ємною, високотехнологічною частиною ЗC України, тому що забезпечити якісну перевагу над ворогом неможливо без належної організації системи комунікації”, - зазначив Полторак.

Він також наголосив, що військові зв’язківці неодноразово доводили на полі бою свою професійність у забезпеченні надійного зв’язку для управління частинами та підрозділами.

Привітання з Днем військ зв’язку/ Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою Хомчак підкреслив, що історія воєнного мистецтва неодноразово доводила, що вміло організований військовий зв’язок є вирішальною силою для досягнення перемоги над ворогом, і в сучасних умовах військовий зв’язок став високотехнологічною основою системи управління Збройними силами України.

У професійне свято керівники побажали зв’язківцям та їх рідним і близьким міцного здоров’я, нових професійних звершень та родинного щастя.

Як повідомлялося, День військ зв'язку встановлено згідно з указом Президента від 1 лютого 2000 року. Саме в цей день, 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.