У КПВВ на Донбасі в чергах – 240 автомобілів

У четвер зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 240 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 30/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”, в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється з 6.00 до 18.00, функціонують у штатному режимі — з 6.00 по 20.00.

За даними прикордонників минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ пропустили 39,4 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України пропустили 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.