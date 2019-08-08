У КПВВ на Донбасі в чергах – 240 автомобілів

У КПВВ на Донбасі в чергах – 240 автомобілів

Укрінформ
У четвер зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 240 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 30/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”, в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється з 6.00 до 18.00, функціонують у штатному режимі — з 6.00 по 20.00.

За даними прикордонників минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо меншим у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ пропустили 39,4 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Читайте також: На Донбасі у пунктах пропуску в чергах – 260 авто

Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України пропустили 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-