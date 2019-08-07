На Донбасі у пунктах пропуску в чергах – 260 авто

У середу зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 260 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 20/70; “Новотроїцьке” – 20/50; “Гнутове” – 20/20”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ пропустили 40,7 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

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У відомстві нагадують, що КПВВ “Станиця Луганська” до 10 серпня продовжує функціонувати за скороченим режимом роботи до 18.00.