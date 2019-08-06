ООН надасть допомогу на $1 мільйон мешканцям “сірої зони” Донбасу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН надасть мешканцям 52 населених пунктів вздовж лінії розмежування гуманітарну допомогу загальним обсягом в один мільйон доларів.

Про це інформує новинна служба ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати продукти харчування у борг, не можуть звернутися до лікаря, дехто в розпачі починає жебракувати”, - йдеться в повідомленні.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) нагадує, що багато сімей у “сірій зоні” залишилися без джерел для існування. Селяни не можуть обробляти поля, усіяні мінами. ООН надасть, зокрема, курчат та корм для тварин мешканцям 52 населених пунктів.

Зазначається, що ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, а й навчить мешканців грамотно нею розпорядитися.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту.

Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds (“Об’єднаних фондів країн”) ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином, кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфліктів швидше, а також скоординовано та цілеспрямовано.