Червоний Хрест відправив 104 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 9 вантажівок гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донбасу направлено гігієнічні та продуктові набори, лікарські препарати, товари медичного призначення та медичне обладнання.

Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 104,69 тонни.