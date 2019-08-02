Два десятки офіцерів РФ вислали з окупованого Донбасу за розкрадання

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, керівництво російських окупаційних військ здійснює позачергову ротацію старших офіцерів ЗС РФ у командуваннях 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК та органах управління підпорядкованих їм з’єднань і частин окупантів.

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба міністерства.

"Зазначені заходи пов’язані з виявленими інспекційною комісією Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону) у липні чисельними зловживаннями службовим становищем російськими офіцерами та їх причетністю до розкрадання матеріальних ресурсів (продуктів харчування, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин)", - сказав він.

За словами речника, за рішенням російського командування понад 20 причетних до зловживань офіцерів ЗС РФ відсторонені від займаних посад та вислані з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганської областях до Росії, а на їх посади прибувають нові російські військовослужбовці.