"Тиша" на Донбасі: окупанти гатять із гранатометів і стрілецької зброї

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 31 липня п'ять разів порушили "режим тиші". Втрат у лавах українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 31 липня, російсько-окупаційні війська поводилися більш агресивно. Ворог від початку поточної доби вже 5 разів порушив оголошений від 21 липня ц.р. "режим тиші", який передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння", - заявив речник.

Зокрема, за його словами, в районі населеного пункту Піски близько 3 години ночі впродовж 20 хвилин бойовики вели провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил із підствольних гранатометів. Зранку, о 06.50 окупанти зі стрілецької зброї обстріляли оборонців Водяного - вогонь вівся протягом майже півгодини від села Пікузи.

Крім того, на приморській ділянці з напрямку села Саханка з 8 години окупанти півгодини обстрілювали зі стрілецької зброї українські позиції поблизу Лебединського.

Гуцуляк також поінформував, що з 11.00 до 11.30 російсько-окупаційні війська знову від Саханки обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Широкиного. А після 11.10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм.

За словами речника, втрат унаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомили в Міноборони, підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються запровадженого рішенням Тристоронньої контактної групи "режиму тиші".