"Тиша" на Донбасі: окупанти гатять із гранатометів і стрілецької зброї
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"Сьогодні, 31 липня, російсько-окупаційні війська поводилися більш агресивно. Ворог від початку поточної доби вже 5 разів порушив оголошений від 21 липня ц.р. "режим тиші", який передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння", - заявив речник.
Зокрема, за його словами, в районі населеного пункту Піски близько 3 години ночі впродовж 20 хвилин бойовики вели провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил із підствольних гранатометів. Зранку, о 06.50 окупанти зі стрілецької зброї обстріляли оборонців Водяного - вогонь вівся протягом майже півгодини від села Пікузи.
Крім того, на приморській ділянці з напрямку села Саханка з 8 години окупанти півгодини обстрілювали зі стрілецької зброї українські позиції поблизу Лебединського.
Гуцуляк також поінформував, що з 11.00 до 11.30 російсько-окупаційні війська знову від Саханки обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Широкиного. А після 11.10 захисники Лебединського зафіксували розрив ворожої міни калібру 82 мм.
За словами речника, втрат унаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.
Як повідомили в Міноборони, підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються запровадженого рішенням Тристоронньої контактної групи "режиму тиші".