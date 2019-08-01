InformNapalm показав, як комплекс радіорозвідки РФ “гарцює” по Макіївці

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали у своє розпорядження відеодокази присутності сучасного російського комплексу радіорозвідки «Торн» на окупованому Донбасі.

Унікальне відео, зняте взимку 2019 року в окупованій Макіївці, оприлюднено на сайті InformNapalm.

“Волонтерам InformNapalm неодноразово вдавалося ідентифікувати цей комплекс на Донбасі, починаючи з 2015 року. Ми знаходили фото техніки у профілях бойовиків, проводили геолокацію і публікували координати розміщення російських комплексів «Торн» біля Донецького аеропорту та на військовій базі бандформування «Спарта» в м. Донецьк. Проте на відео комплекс потрапив вперше”, - зазначається в повідомленні.

За даними InformNapalm, це відео зняте місцевим мешканцем Макіївки у січні 2019. На відео видно, як машини російського комплексу «ТОРН» рухаються у м. Макіївка по вулиці Героїв Сталінграду в напрямку вулиці Мануїльського.

Як нагадали у розвідувальній спільноті, 10 лютого 2019 року в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ також з’явилася інформація, що новітній російський комплекс радіорозвідки “Торн” на шасі вантажівки КамАЗ був помічений поблизу житлового будинку в Новогригорівці.

А в липні 2019 року в мережі з’явилося відео, як один з підрозділів ЗСУ 29 червня 2019 знищив комплекс радіорозвідки “Торн” поблизу населеного пункту Майорове Донецької області. Волонтери InformNapalm провели факт-чекінг інформації про знищення комплексу та визначили точні координати знищення російських систем: 47°29’50.2″N 37°58’31.6″E.

Крім того, в InformNapalm зазначили, що жителі окупованого Донбасу передали їм раніше, крім цього відео з російським комплексом «Торн», і унікальні фото російського комплексу 1Л259 «Зоопарк-1». Унікальність цих фотографій в тому, що це був перший з відомих випадків фіксації не окремих машин, а всього комплексу, підкреслили у спільноті.

Таким чином, як підсумували в InformNapalm, фото і відео, які передають українським волонтерам місцеві мешканці, свідчать, що Росія продовжує постачати озброєння і використовувати на окупованому Донбасі свою новітню військову техніку. Волонтери InformNapalm висловили вдячність мешканцям окупованої Макіївки за передачу важливих відеодоказів російської військової агресії проти України, зазначивши, що ці “фото та відео також наближають російських солдатів та офіцерів до лав підсудних у міжнародному трибуналі”.

Матеріали з сайту InformNapalm