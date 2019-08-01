На Донбасі окупанти 13 разів порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поряд Пісків – із підствольного гранатомета;
поблизу Водяного – зі стрілецької зброї; два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Богданівка – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета; поряд Павлополя – зі стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з міномета калібру 82 мм; околиці Новогнатівки – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: поблизу Золотого-4 – з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі.
Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Попасна – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, зазначає пресцентр штабу ООС.
Фото: Операція об'єднаних сил