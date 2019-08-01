Розмінування біля мосту в Станиці Луганській почнеться 1 серпня - Сайдік

Сьогодні, 1 серпня, розпочнеться розмінування території біля мосту в Станиці Луганській, що стане передумовою до його ремонту.

Про це йдеться в повідомленні для ЗМІ спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартика Сайдика за підсумками чергової зустрічі в Мінську, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Основною темою обговорень у ТКГ був, як і минулого разу, ремонт мосту в Станиці Луганській. На основі досягнутої минулого разу домовленості про хід ремонтних робіт ми дійшли спільного розуміння щодо конкретних наступних кроків у цьому напрямку. З 1 серпня почнеться розмінування, що є природною передумовою проведення ремонтних робіт", - заявив Сайдік.

За його словами, протягом усіх робіт буде забезпечено безперебійне функціонування пункту пропуску, "хоча і можуть виникнути деякі тимчасові обмеження при його використанні".

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"Після завершення розмінування, слідуючи вищевказаній домовленості, будуть негайно демонтовані фортифікаційні споруди, і після цього розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість, імовірно, становитиме кілька місяців. Плани ремонтних робіт були представлені українським експертом у Гуманітарній робочій групі", - заявив представник ОБСЄ.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa