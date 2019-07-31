На КП "Гнутове" ввели "червоний" режим - через пожежу детонують боєприпаси
Укрінформ
У КПВВ «Гнутове» через займання трави та детонацію нерозірваних боєприпасів тимчасово призупинено контрольно-пропускні операції.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
“Рішенням командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Гнутове» з 14.00 введено режим «червоний». Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі у безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава, і від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює загрозу життю та здоров'ю громадян.
У пресцентрі запевнили, що пропуск людей і транспортних засобів в КПВВ «Гнутове» буде поновлено після стабілізації ситуації.
Фото: facebook.com/pressjfo.news