На Донбасі у чергах до КПВВ застрягли 220 автомобілів

На Донбасі у чергах до КПВВ застрягли 220 автомобілів

Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 220 автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/60; «Мар’їнка» – 30/40; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 10/10», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 41,3 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.

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