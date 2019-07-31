На Донбасі у чергах до КПВВ застрягли 220 автомобілів

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/60; «Мар’їнка» – 30/40; «Новотроїцьке» – 20/50; «Гнутове» – 10/10», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідувало 41,3 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.