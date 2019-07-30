Спостерігачі ОБСЄ побачили два десятки "Градів" на окупованій Луганщині

Спостерігачі СММ ОБСЄ вкотре зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град") 122 мм) н. п. Хрустальний на окупованій Луганщині, були розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на вечір 29 липня 2019 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"29 липня спостерігачі знову бачили 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 “Град”, 122 мм) біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у розділі звіту "Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення".

Водночас 26 липня БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 20 танків (T-72 — 11 од. і Т-64 — 9 од.), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 “Жаба”, 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 3 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) на полігоні неподалік від н. п. Мирне (28 км на південний захід від окупованого Луганська). Усе це озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

Раніше в СММ ОБСЄ повідомляли, що 17 липня спостерігачі бачили 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля окупованого н. п. Хрустальний.