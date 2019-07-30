ОБСЄ зафіксувала за добу 23 вибухи на Донеччині, жодного – на Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 23 вибухи у Донецькій області і жодного порушення режиму припинення вогню у Луганській області.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на вечір 29 липня 2019 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши 23 вибухи супроти орієнтовно 30", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), на південно-південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя), а також на захід і північ від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), де зафіксовано майже всі вибухи.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Протягом попередньої доби такі порушення були зафіксовані, зокрема 10 вибухів", - повідомили у Місії.

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Крім того, 29 липня, патрулюючи неподалік від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), команда СММ відзначила там спокійну ситуацію.

У звіті також зазначається, що 29 липня в межах ділянки розведення спостерігачі знову бачили 4 членів незаконних збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на південній стороні зруйнованої частини мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська).

Фото: OSCE