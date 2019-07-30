Окупанти обстріляли із гранатометів позиції ЗСУ під Луганським

Російсько-окупаційні війська у вівторок, 30 липня, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем", - зазначається у повідомленні.

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Втрат з української сторони не зафіксовано.