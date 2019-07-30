Окупанти влучили у безпілотник ОБСЄ на Луганщині

Бойовики російських окупаційних військ поцілили 28 липня зі стрілецької зброї в безпілотний літальний апарат малого радіуса дії СММ ОБСЄ поблизу Первомайська на окупованій Луганщині.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, опублікованому на сайті Організації.

"28 липня, керуючи польотом міні-БПЛА над західно-північно-західною околицею н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), спостерігачі чули 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА", - йдеться у звіті.

Команді СММ вдалося благополучно приземлити БПЛА, однак, спостерігачі констатували, що апарат було пошкоджено: зламане кріплення камери, пробоїна в корпусі та відсутні пропелери.

За оцінкою, пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї.

Поруч з цим, протягом вихідних зафіксовані інші перешкоди стосовно безпілотників ОБСЄ на окупованих територіях.

Так, 27 липня, здійснюючи політ поблизу н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), БПЛА СММ середнього радіуса зазнавав дії перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).

Крім того, 28 липня, здійснюючи політ поблизу н. п. Зернове (непідконтрольний урядові, 33 км на південь від Донецька), БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав дії перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).