ОБСЄ зафіксувала обстріл пункту пропуску "Мар’їнка"

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували пошкодження кабінки для перевірки документів на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) Збройних сил України у Мар’їнці, спричинене вогнем із легкого озброєння.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ звіті.

"28 липня на КПВВ Збройних сил України в н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени патруля Місії бачили пробоїну на рівні близько 1,5 м від землі у східно-північно-східній стіні споруди, що слугує кабінкою для перевірки документів, а також відповідно пробоїну в західно-південно-західній стіні цієї ж споруди", - йдеться у звіті.

За оцінкою СММ, пошкодження виникли нещодавно внаслідок вогню зі стрілецької зброї.

У звіті також наводиться спостереження Місії щодо дотримання перемир’я на Донбасі на вихідних. Так, у період із вечора 26 до вечора 27 липня в Донецькій області СММ зафіксувала 1 вибух, а в Луганській області в цей день не було жодного порушення режиму припинення вогню.

Із вечора 27 до вечора 28 липня Місія констатувала у Донецькій області близько 30 вибухів, а в Луганській області – 10 випадків порушення режиму припинення вогню.