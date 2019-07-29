На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”
Укрінформ
У понеділок обстрілів бойових позицій Об’єднаних сил з боку противника не зафіксовано.
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.
"Від початку поточної доби на лінії зіткнення зберігається тиша", - сказав він.
Об’єднані сили продовжують чітко дотримуватися режиму припинення вогню.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на штаб ООС, 28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Фото: ООС