Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Водій трактора підірвався на протитанковій міні біля окупованого Нікішиного

Укрінформ
Чоловік дістав поранення внаслідок підриву на своєму тракторі, ймовірно, на протитанковій міні поблизу окупованого Нікішиного.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 26 липня 2019 року. 

"26 липня медпрацівники лікарні в н.п. Єнакієве (непідконтрольний урядові, 41 км на північний схід від Донецька) повідомили СММ, що 19 липня до них доправили чоловіка (30–39 років) з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни. 27 липня (поза звітним періодом) чоловік розповів спостерігачам телефоном, що у другій половині 19 липня він їхав на тракторі по ґрунтовій дорозі з придорожньою рослинністю біля н. п. Нікішине (непідконтрольний урядові, 60 км на північний схід від Донецька), коли почув гучний вибух", - йдеться у звіті.

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Згідно із СММ, 23 липня в будинку пораненого чоловіка в н. п. Ольховатка (непідконтрольний урядові, 52 км на північний схід від Донецька) члени патруля Місії зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора, за оцінкою, внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62), а також бачили неподалік розібрані частини трактора. 

"Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов постраждалого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве", - додали в Місії.

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