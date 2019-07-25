Цимбалюк: Допуск ОБСЄ до кордону стане "лакмусовим папірцем" готовності РФ до деескалації

Зняття Росією незаконних обмежень з допуску спостерігачів СММ ОБСЄ до українсько-російського державного кордону стане "лакмусовим папірцем" рішення Кремля розпочати деескалацію конфлікту.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 25 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На засіданні ТКГ 17 липня сторони конфлікту, тобто Росія та Україна, взяли на себе зобов'язання "забезпечити повний та безпечний доступ для СММ по всій Україні відповідно до її мандату для моніторингу та верифікації, в тому числі з застосуванням її технічних засобів". Такий моніторинг, зокрема, має здійснюватися на українсько-російському державному кордоні, де наземні патрулі продовжують стикатися із систематичними обмеженнями та відмовою у доступі, а БПЛА дальнього радіусу дії зазнають "глушіння". Готовність Росії зняти ці обмеження стане найкращим "лакмусовим папірцем" рішення Кремля розпочати деескалацію конфлікту", - сказав Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ закликав Росію виконати усі свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та залишити суверенну територію України. Для початку, додав дипломат, РФ має припинити відправляти додаткові вантажівки та поїзди через неконтрольований сегмент кордону.

Він нагадав, що 17 липня СММ ОБСЄ зафіксувала, як вантажний поїзд, що складався з 20 критих вагонів, відправлявся із залізничної станції в окупованому Харцизьку та рухався до кордону з РФ. А наступного дня Місія знову фіксувала вантажний потяг, що складався з 20 вагонів-цистерн та 5 відкритих вагонів для сипких вантажів, який заїхав з Росії та попрямував до залізничної станції в окупованих Ровеньках

"Нагадаю, ця станція, яка вже неодноразово згадувалася в цьому залі, регулярно використовується російською стороною для постачання паливно-мастильних матеріалів для своїх незаконних збройних формувань на Донбасі", - заявив Цимбалюк.