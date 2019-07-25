За час минулого "перемир’я" загинули 49 воїнів ЗСУ, 307 поранені

У результаті порушення Росією попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі на початку березня, 49 українських воїнів загинули, 307 отримали поранення.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 25 липня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з попереднього режиму припинення вогню, який розпочався на Донбасі на початку березня цього року, втрати українських військовослужбовців становили 356 осіб, серед яких 49 загиблих. Це та ціна, яку ми заплатили минулого разу за порушення Росією домовленостей, досягнутих з Україною за посередництва ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Дипломат вказав на те, що хоча після початку дії 21 липня нового режиму припинення вогню відзначається майже нульове число його порушень, "ця кількість жертв нагадує нам про те, що відбувається, коли він порушується". "Саме з огляду на це ми залишаємося відданими справі припинення вогню і збереження життя українських громадян", - додав він.

При цьому, Цимбалюк заявив, що перемир’я має носити стійкий характер, а за ним повинні послідувати інші кроки з імплементації Мінських домовленостей.

"Щоб зробити припинення вогню всеосяжним, стійким і необмеженим, як це було домовлено у Мінську 17 липня, ми повинні рухатися вперед шляхом імплементації інших без пекових положень Мінських домовленостей, передусім, виведення важкого озброєння, іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України", - наголосив очільник української місії при ОБСЄ.