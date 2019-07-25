Окупанти порушили "тишу" біля Причепилівки, поранений боєць ЗСУ

Цієї доби окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет, поранено військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"О 00.17 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету по наших оборонцях села Причепилівка. Обстріл окупанти вели протягом 8 хвилин з напрямку від села Жолобок. Внаслідок ворожого прицільного обстрілу є один поранений український військовий. За наявною інформацією, станом на 12.30, інших ворожих обстрілів на лінії бойового зіткнення не зафіксовано", сказав він.

Гуцуляк нагадав, що з опівночі 21 липня уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлено "хлібне перемир'я", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються "режиму тиші".