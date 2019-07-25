Донбас: троє військових РФ підірвались на власних мінах

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, збільшилась кількість випадків підриву на хаотично встановлених раніше мінно-вибухових пристроях військовослужбовців противника, які прибули на передову в ході останньої ротації.

Про це поінформував речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, 22 липня під час ліквідації загоряння трави у районі бойової позиції одного з підрозділів окупантів, підірвались троє російських військовослужбовців, один із них загинув, двоє важко поранені. Командування російських окупаційних військ вживає заходів з приховування цієї інформації", - розповів Гуцуляк.

Він також повідомив, що командування російських окупаційних військ вживає заходів з нарощування фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів, з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Зокрема, зросла інтенсивність робіт з обладнання окопів та бліндажів, поблизу яких встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження. При цьому для мінування місцевості окупанти використовують протипіхотні міни російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями.